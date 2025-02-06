شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة علاقة الحلبة بعلاج مرض السكر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يعتقد عدد كبير من الأشخاص أن بذور الحلبة تساعد في علاج مرض السكر .. فما حقيقة هذا الأمر؟

ووفقا لما ذكره موقع draxe نعرض لكم حقيقة علاقة الحلبة بخفض نسبة السكر في الدم وتحسن حالة المريض.

وجدت دراسة نشرت في مجلة دولية ربع سنوية للأبحاث في الأيورفيدا أن مجرد إضافة بذور الحلبة إلى النظام الغذائي للمرضى المصابين بداء السكري من النوع 2 كان قادرًا على تقليل مستويات الجلوكوز في الدم الصائم بشكل كبير بعد خمسة أشهر.



تلقت مجموعة الدراسة 10 جرامات من بذور الحلبة المنقوعة في الماء الساخن كل يوم، في حين لم تتلق مجموعة الدواء الوهمي أي شيء. وخلص الباحثون إلى أن الإضافة التكميلية البسيطة لبذور الحلبة يمكن أن يكون لها تأثير تآزري جنبًا إلى جنب مع التحكم في النظام الغذائي وممارسة الرياضة على الجلوكوز أثناء الصيام.

أظهرت دراسة أجريت في الهند أن إعطاء 2.5 جرام من مكملات الحلبة مرتين يوميًا لمدة ثلاثة أشهر للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري غير المعتمد على الأنسولين أدى إلى انخفاض الكوليسترول بشكل طبيعي بشكل كبير، إلى جانب الدهون الثلاثية، دون التأثير على الكوليسترول الحميد .

أظهرت دراسات أخرى أن بذور الحلبة تعمل كعوامل مضادة لمرض السكري.

وقد ساعد تناول البذور كمكمل غذائي في الحد من انتشار مرض السكري من النوع الثاني بين المرضى الذين يعانون من مرحلة ما قبل السكري.