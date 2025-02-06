شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : قوات الشرعية توجه ضربة قوية للحوثيين وتصادر هذا الصيد الثمين القادم من ايران والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت الأجهزة الأمنية في محافظة المهرة (شرقي اليمن) ، القبض على بحّارين قادمين من إيران في أثناء محاولتهما التسلل، وكشفت التحقيقات ارتباطهما بميليشيا الحوثي الإرهابية.

ونقل الإعلام الأمني، التابع لوزارة الداخلية، تفاصيل عملية القبض على العنصرين، وذلك خلال تغطيته تفاصيل مكالمة هاتفية أجراها الوزير إبراهيم حيدان مع مدير عام شرطة محافظة المهرة، العميد مفتي صمودة، والتي تمحورت حول القضية.



وأكد الإعلام الأمني أن "العنصرين المقبوض عليهما أقرّا بأنهما كانا بصدد نقل شحنات من المواد الممنوعة من إيران عبر ميناء المخا".

وأشار إلى أن "عملية التهريب هذه تأتي في إطار الأنشطة التي تديرها الميليشيا الحوثية، بتمويل ".



وخلال الاتصال الهاتفي، شدد وزير الداخلية إبراهيم حيدان على "أهمية تشديد الرقابة على المنافذ البحرية وتعزيز عمليات التفتيش"، مؤكدًا "ضرورة تنفيذ الأجهزة الأمنية للخطط الرامية إلى والتصدي لكل المحاولات التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار".

من جهته، أفاد مدير عام شرطة المهرة، العميد مفتي صمودة، بأن "العنصرين المقبوض عليهما يخضعان حاليًًا للإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدًا لإحالتهما إلى الجهات المختصة".