تعز تشتعل الان ماذا يحدث؟

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عدن - ياسمين التهامي - تعز- جهينة: تشهد شوارع محافظة تعز موجة احتجاجات واسعة وأعمال شغب، على خلفية ارتفاع الأسعار وانهيار أسعار الصرف وتردي الأوضاع الاقتصادية، وسط اتهامات بالفساد للسلطة المحلية.

وأفادت مصادر محلية بأن المحتجين قاموا بقطع الشوارع وإشعال إطارات السيارات، بالإضافة إلى تمزيق صور رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي المعلقة في المدينة.

وتأتي هذه التحركات الشعبية في سياق احتجاجات مشابهة تعم المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحكومة، للتعبير عن الغضب تجاه الفساد الحكومي، وتدهور الخدمات الأساسية، وعلى رأسها أزمة الكهرباء.

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