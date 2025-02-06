شكرا لبحثكم عن خبر اختتام ورشة عمل خاصة بـ القروض والتمويلات لمدراء العمليات ومسؤولي القروض فروع كاك بنك والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن، اعلام كاك بنك:

اختتمت إدارة الأفراد والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في بنك التسليف التعاوني والزراعي «كاك بنك» اليوم الخميس الورشة التدريبية الخاصة بالقروض والتمويلات، واستمرت لمدة أربعة أيام بمعدل أربع ساعات يومياً بمشاركة مدراء العمليات ومسؤولي القروض من مختلف فروع البنك.

وهدفت الورشة، التي اختتمت اليوم الخميس في مبنى ادارة البنك بالمعلا ودرب فيها مدير إدارة الأفراد الاستاذ / صادق المغارم، إلى رفع كفاءة المشاركين وتعزيز مهاراتهم في تقديم الخدمات التمويلية وفق أحدث المعايير المصرفية، إضافة إلى تحسين جودة الخدمة المقدمة للعملاء وتعزيز الدور التنموي للبنك في دعم المشاريع الاقتصادية المختلفة.

وأكد الاستاذ/ صادق المغارم - في ختام الورشة -على أهمية هذه البرامج التدريبية في تطوير أداء الموظفين وتعزيز قدرتهم على التعامل مع التحديات المصرفية الحديثة، مشيراً إلى أن البنك مستمر في تنظيم مثل هذه الدورات لتعزيز مستوى الخدمات المالية التي يقدمها.

وأعرب المشاركون في الورشة عن شكرهم لإدارة البنك على إتاحة هذه الفرصة التدريبية القيمة، مؤكدين على أثرها الإيجابي في تحسين أدائهم الوظيفي وتعزيز خبراتهم في مجال القروض والتمويلات.

وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة من الورش والبرامج التدريبية والتأهيلية التي ينظمها البنك لكوادره الإدارية وفق رؤية القيادة العليا للبنك ممثلة بالقائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي الاستاذ/ حاشد الهمداني لتعزيز كفاءة كوادره وتقديم خدمات مصرفية مبتكرة تلبي تطلعات العملاء وتسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.