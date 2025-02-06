شكرا لقرائتكم خبر عن المخلافي يعطل بئر ماء في تعز والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعز- جهينة:

اتهمت مؤسسة المياه في تعز أحد ضباط الأمن، يدعى (المخلافي)، بالاعتداء على بئر مياه السواني التابع لها وسط المدينة، مما أدى إلى تعطيله وإيقاف تشغيله.

وأشارت المؤسسة في مذكرة رسمية موجهة إلى مدير شرطة تعز، إلى أن الضابط قام بالاعتداء على البئر وتعطيل ملحقاته، مشيرة إلى تصرفاته وسلوكه الذي يتنافى مع دور رجل الأمن في حماية المرافق العامة.

وأكدت المؤسسة أن الضابط أطلق تهديدات سابقة من بوابة المؤسسة، توعد فيها بتعطيل البئر ووقف تشغيله، قبل أن يقوم بتنفيذ تهديداته. كما سبق له تهديد مشغل البئر ورفع السلاح في وجهه، بحسب ما جاء في المذكرة.

وطالبت المؤسسة الجهات الأمنية بضبط الضابط ومرافقيه وإلزامه بإصلاح ما أفسده، إلا أن الصحفي جميل الصامت أكد أن الجهات الأمنية لم تتفاعل مع المذكرة ولم تقم بواجبها تجاه الضابط المتهم ومرافقيه.