شكرا لقرائتكم خبر عن ناشطة جنوبية : مشروع الانتقالي سلطة وليس دولة والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - عدن- جهينة:
وجهت الناشطة الجنوبية سارة اليافعي انتقادات شديدة اللهجة للمجلس الانتقالي الجنوبي، واصفة مشروعه بأنه يهدف إلى السلطة وليس إلى بناء الدولة.
وأشارت اليافعي في رسالتها على حسابها في منصة اكس إلى فشل الانتقالي في تحسين أوضاع المواطنين، وتوفير الخدمات الأساسية، مثل الكهرباء، رغم امتلاك الموارد ودعم التحالف.
كما اتهمت المجلس بتقاسم السلطة بين قياداته وممارسة الفساد والمحسوبية، في الوقت الذي يعاني فيه المواطنون من الجوع والفقر.
وأضافت أن المجلس يفاخر ببناء جيش من الشباب المغلوبين على أمرهم، الذين باتت أقصى أحلامهم رواتب زهيدة، بدلًا من الاستثمار في التعليم وتأهيل جيل قادر على بناء المستقبل وحماية المكتسبات.
وأكدت اليافعي أن الانتقالي أصبح شريكًا في الفساد، ويمارس القمع ضد أي احتجاج شعبي لتحسين الأوضاع المعيشية، داعية المجلس إلى تحمل المسؤولية وتحقيق تطلعات الجنوبيين بدلاً من اللهث وراء المناصب والمصالح الشخصية.
وختمت رسالتها بتحذير من أن استمرار هذا النهج سيؤدي إلى خسارة كل شيء، مؤكدة أن السلطة زائلة والوطن هو الباقي.
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