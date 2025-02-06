شكرا لقرائتكم خبر عن في خطوة مفاجئة ...الشرع يعلن تغيير اسم الجمهورية العربية السورية وهذا هو الاسم الجديد "شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أطلق الرئيس السوري أحمد الشرع تسمية جديدة على بلاده، اثارت جدلا على منصات التواصل الاجتماعي.

جاء ذلك خلال تصريحات في أنقرة، يوم الثلاثاء نتيجة اختلافه عن الاسم الرسمي المعتمد لسوريا وهو الجمهورية العربية السورية حيث قال الجمهورية السورية مستبعدا كلمة العربية.

ويطالب الاكراد بتغيير اسم الجمهورية العربية السورية حيث يعتبرون انفسهم انهم ليسوا من العرب.

يشار الى ان استخدام هذا المصطلح جاء في وقت تخوض فيه ادارة سوريا الجديدة مفاوضات مع قوات قسد او ماتسمى قوات سوريا الديمقراطية التي تدعمها امريكا بهدف بسط سلطة الدولة على كامل البلاد.

وتسيطر قوات قسد الكردية على مدن الرقة والحسكة واجزاء من ريفي دير الزور وحلب.

