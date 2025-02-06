شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : اغلاق عدد من الشوارع وانتشار امني كبير …هذا مايحدث الان في العاصمة عدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفاد مواطنون عن إغلاق شارع رئيسي في عدن . وقال مواطنون بأنه تم إغلاق شارع رئيسي في مديرية خور مكسر من خلال إحراق الإطارات. ويأتي ذلك احتجاجا على خروج منظومة الكهرباء بشكل كامل عن مدينة عدن

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