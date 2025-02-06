شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : قيادي كبير في احد اكبر الاحزاب السياسية اليمنية يخرج عن صمته ويهاجم المجلس الرئاسي ويطالبهم بتنفيذ هذا الشيء فورا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجه قيادي بارز في حزب الإصلاح، انتقادات لاذعة لقيادات الدولة المقيمة في الخارج، مطالبًا رئيس وأعضاء مجلس القيادة البرلمانوالحكومة بالشعور بالخجل مما آلت إليه الأوضاع في البلاد.

ودعا القيادي في إصلاح حضرموت، وعضو مجلس الشورى اليمني صلاح باتيس، كل قيادات الدولة ومكوناتها إلى لم الشمل ترك الخلافاتوالعودة إلى الداخل اليمني للعمل على استعادة الدولة وانتشال البلد من الانهيار الاقتصادي والمعيشي.



وقال باتيس -في منشور على صفحته بموقع فيسبوك- من المستفيد من الحالة السيئة التي تعيشها العاصمة المؤقتة عدن بشكل خاصوالمحافظات المحررة بشكل عام؟

وأضاف: ألا يخجل رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والبرلمان وأعيان ووجهاء اليمن وهم يشاهدون وطنهم جريحا وعاصمتهممختطفة وشعبهم يعاني الغلاء وتدهور العملة وانهيار الخدمات وابطال جيشهم في الجبهات لا يجدوا الحد الأدنى من مقومات الصمودفضلا عن امكانيات الحسم وإسقاط المليشيات الإرهابية ومع ذلك يقدمون التضحيات بكل بسالة وشموخ وإصرار؟

وتساءل باتيس: من المستفيد من نشر المهاترات بين مكونات الشرعية ودعوات التفريق وزرع الفتن والعصبيات بين عدن و‎حضرموت ومأربوتعز وكل محافظات ‎اليمن؟!

واستدرك "ستسقط كل العصبيات المنتنة والقيادات العاجزة ويقيض الله لليمن العزيز وشعبه العظيم من ينتصر له يوما ما، فكل من يسعىللتمزيق والتشتت والفرز والتصنيف لا يمكن أن يحقق نصرا أو يسعى لاستعادة وطن".

وزاد "كفى تردد وكفى عصبيات وأحقاد.. دعونا نعود الى أرض الوطن ونرتقي فوق كل العصبيات ونتجاوز كل الصراعات ونجمع علىمشروعنا الوطني العادل، الذي توافقنا عليه في مؤتمر الحوار الوطني الشامل وأيده الأشقاء والأصدقاء، ليكون حاضنة لاصطفاف وطنيجمهوري ومنصة انطلاق نحو استعادة الدولة وبناء اليمن الجديد، على أسس الشراكة والعدالة والحكم الرشيد.

وتشهد العاصمة المؤقتة عدن والمناطق المحررة ضائقة اقتصادية وتدهور في المعيشة وتوقف خدمات الكهرباء وانقطاع المياه خاصة في عدنبسبب نفاد الوقود فيما عجزت قيادة المجلس الرئاسي والحكومة عن إيجاد حلول.