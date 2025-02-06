عاجل : هجوم حوثي كبير على هذه المحافظة الجنوبية وسقوط قتلى وجرحى "تفاصيل اولية "

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عدن - ياسمين التهامي - اشتعلت المعارك بين القوات الحكومية ومليشيا الحوثي الإرهابية بمحافظة الضالع، جنوبي اليمن. وهاجمت المليشيا القوات المشتركة في جبهات مريس (شمال)، وباب غلق (شمال غرب) الضالع مستخدمة المدفعية والطيران المُسيّر وبشكلمكثف غير ان الأخيرة تصدت للهجوم واشتدت ضراوة المعارك في جبهة "باب غلق" حيث قتل جندي يُدعى عبداللاه فاضل وأصيب ثلاثة آخرين.

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