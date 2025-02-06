شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يفاجىء الجميع ويعلن هذا الحل لكهرباء عدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تابع رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، آليات تسريع وتنفيذ الحلول الاسعافية لتوفير الوقود لمحطات توليد الكهرباء فيالعاصمة المؤقتة عدن، ورفع المعاناة عن المواطنين، والمضي في تنفيذ الحلول المستدامة ضمن رؤية الحكومة لايجاد حلول مستدامة في هذاالقطاع الحيوي.

وأجرى دولة رئيس الوزراء اتصالات مكثفة، مع محافظ البنك المركزي اليمني احمد غالب، ووزراء المالية سالم بن بريك، والكهرباء والطاقةمانع بن يمين، والدولة محافظ عدن احمد لملس، للإشراف ومتابعة تنفيذ زيادة ضخ النفط الخام من حقول صافر لتغذية محطات الكهرباء فيعدن بالوقود اللازم ابتداء من اليوم الخميس..مؤكدا ان ما حدث من خروج كلي لخدمة الكهرباء في عدن أمر غير مقبول ويتطلب الوقوفالجاد من الدولة والحكومة لتحديد المسؤوليات ومحاسبة المقصرين أيا كانوا.