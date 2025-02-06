شكرا لقرائتكم خبر عن تعرض للاغتصاب بصغره فقرر الانتقام من جميع الاطفال.. تفاصيل مروعة لسفاح المكلا مغتصب الاطفال والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �ال الاعلامي راشد معروف:المعلومات الأولية صادمة للغاية، حيث قال حسين عمر بامدهاف وهو من أبناء المكلا بأن المجرم مغتصب الأطفال من أبناء عدن آل (عبدي) وأنتقل مع عائلته منذ الصغر للسكن في المكلا .

واضاف:ولديه معلومات بأن الولد المجرم تعرض في صغره في الحي الذي يسكنه للوlط، من قبل أشخاص لم يسميهم، وطالب الأمن في التحقيق معه حول الموضوع، ونتيجة لذلك عندما كبر قرر الإنتقام من جميع سكان المكلا ونفذ الكثير من عمليات الإغتصاب للأطفال ومن عدة أحياء وكانت آخر عملية إغتصاب لطفل قبل يومين.

واختتم:يعني يوم كنا قدنا ننشر عنه والحملة ترند والرجال ماقد دري ويمارس عمله في الإنتقام من الأطفال هذا الذي فهمته من كلام بامدهاف، وعليه نطالب الجهات المعنية القبض على باقي اللوطة لأنهم لا يقلون خطر على المجتمع من صاحب عدن وقد يكونوا هم أيضا حرافيش مهاجرين من المهمشين ذو الأصول الأفريقية وهذه الفئة منتشرة بكل المحافظات تجدهم في كل مكان ولا يمثل المجرم الا نفسه، وحضرموت وأهلها براءة منهم ومن هذه الأفعال الدخيلة على المجتمع اليمني بشكل عام والحضرمي بشكل خاص



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