شكرا لقرائتكم خبر عن فلكي يمني يحسم الجدل ويكشف موعد أول أيام شهر رمضان المبارك والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن الفلكي اليمني محمد عياش، عن موعد بداية شهر رمضان المبارك لهذا العام 1446 هجرية، وذلك بناءً على الحسابات الفلكية الدقيقة التي أجراها. وأوضح عياش أن شهر شعبان الحالي بدأ يوم الجمعة الموافق 31 يناير 2025، وسيكون شهراً ناقصاً مدته 29 يوماً، ليبدأ بعدها شهر رمضان المبارك يوم السبت الموافق 1 مارس 2025.

وقال عياش في تصريح صحفي: “بناءً على الحسابات الفلكية التي قمنا بها، فإن شهر شعبان سيكون ناقصاً (29 يوماً)، مما يعني أن شهر رمضان سيبدأ مباشرة بعد انتهائه. وبذلك، فإن أول أيام شهر رمضان المبارك سيكون يوم السبت 1 مارس 2025″.

أضاف أن هذه الحسابات تعتمد على حركة القمر ودورانه حول الأرض، والتي تُعد أساساً لتحديد بدايات الأشهر الهجرية، بما في ذلك الأشهر المباركة مثل رمضان. ومع ذلك، شدد عياش على أن الرؤية الشرعية للهلال تظل العامل الأساسي في إعلان بداية الشهر في العديد من الدول الإسلامية، حيث يتم الاعتماد على رصد الهلال بالعين المجردة أو باستخدام التلسكوبات.

ويترقب المسلمون حول العالم هذا الإعلان بكل شغف، استعداداً لاستقبال شهر رمضان المبارك، شهر الصيام والعبادة والرحمة. ويعتبر رمضان من أهم الأشهر في التقويم الهجري، حيث يصوم المسلمون من الفجر حتى غروب الشمس، ويزيدون من العبادات والأعمال الخيرية، بالإضافة إلى تلاوة القرآن الكريم وإقامة صلاة التراويح.

ويُذكر أن الحسابات الفلكية تُستخدم كأداة مساعدة للتنبؤ ببدايات الأشهر الهجرية، لكنها لا تغني عن الرؤية الشرعية للهلال، والتي تختلف أحياناً بين الدول بسبب العوامل الجغرافية والطقسية.

وبهذا الإعلان، يتجهز المسلمون في مختلف أنحاء العالم لاستقبال شهر رمضان المبارك مع بداية شهر مارس من العام المقبل، في أجواء روحانية مليئة بالإيمان والبركات.

