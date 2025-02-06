شكرا لقرائتكم خبر عن زنبقه يعتدي بالضرب على ولد يتيم يعمل ببقالة(صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �عتدى الممثل نبيل الانسي الشهير بزنبقة على ولد يعمل داخل بقالة في تعز

وبحسب مصادر لكريتر سكاي فان نبيل الانسي قام بالاعتداء على الولد اليتيم قيس الذي يعمل ببقالة حيث اخبر الانسي بان السلف موقف مادفع الانسي الى الاعتداء عليه بالضرب

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