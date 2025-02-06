شكرا لقرائتكم خبر عن لن تصدق السبب...فتاة تنهار بالبكاء يوم زفافها وتتصرف مع زوجها بغضب أمام الحضور"فيديو" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قامت فتاة بتصرف غريب ليلة زفافها في إسطنبول، حيث وضعت زوجها في موقف محرج أمام الحضور، بعدما أبعدت يديه عنها بطريقة صادمة لتحتضن والدتها وهي تبكي.

وجاءت العروس في مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وهي تقوم بإبعاد يد زوجها بغضب شديد، بعدما أخذتها والدتها في أحضانها وهي تبكي على فراقها.

وأثار المقطع غضبًا وجدلاً واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث علّق أحدهم قائلاً:” والله فيه هجر سنة علشان تعرف إن الله حق، كيف تتصرف كذا، أحرجت زوجها ونفسها.”