شكرا لقرائتكم خبر عن في خطوة اسعدت قلوب الملايين...السعودية تعلن عن 3 حالات يسمح بها لأبناء المقيمين من مواليد السعودية الحصول على الجنسية "تفاصيل" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن ثلاث حالات تتيح لأبناء المقيمين المولودين داخل المملكة العربية السعودية فرصة الحصول على الجنسية السعودية، وذلك وفقا لنظام الجنسية العربية السعودية.



يأتي هذا الإعلان في إطار تحديثات تهدف إلى تنظيم مسألة التجنيس وتوضيح الشروط والمتطلبات المرتبطة بها.

الحالات المؤهلة للحصول على الجنسية السعودية

المولود لأب أجنبي وأم سعودية: يمنح المولود داخل المملكة من أب أجنبي وأم سعودية الجنسية السعودية إذا توفرت فيه الشروط التالية:

أن تكون له صفة الإقامة الدائمة في المملكة عند بلوغه سن الرشد.

أن يكون حسن السيرة والسلوك، ولم يسبق الحكم عليه بحكم جنائي أو بعقوبة السجن لجريمة أخلاقية لمدة تزيد عن ستة أشهر.

أن يجيد اللغة العربية.

أن يقدم خلال السنة التالية لبلوغه سن الرشد طلبا بمنحه الجنسية السعودية.

تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/88) وتاريخ 11/6/1444هـ، حيث أصبح منح الجنسية في هذه الحالة يتم بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية.

المولود لأبوين مجهولين داخل المملكة: يعتبر المولود داخل المملكة لأبوين مجهولين سعودي الجنسية، ويعد اللقيط في المملكة مولود فيها ما لم يثبت العكس.

المولود لأب مجهول الجنسية أو لا جنسية له وأم سعودية: يمنح المولود داخل المملكة من أب مجهول الجنسية أو لا جنسية له وأم سعودية الجنسية السعودية، بشرط أن تتوفر فيه الشروط المذكورة في الحالة الأولى.

خلفية عن نظام الجنسية السعودية

يحدد نظام الجنسية العربية السعودية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم 8/20/5604 وتاريخ 22/2/1374هـ، الشروط والإجراءات المتعلقة بمنح الجنسية السعودية، وقد شهد النظام عدة تعديلات تهدف إلى مواكبة التطورات الاجتماعية والقانونية في المملكة.

وفقًا للمادة السابعة من النظام، يكون سعوديا من ولد داخل المملكة أو خارجها لأب سعودي، أو لأم سعودية وأب مجهول الجنسية أو لا جنسية له، أو ولد داخل المملكة لأبوين مجهولين، ويعد اللقيط في المملكة مولود فيها ما لم يثبت العكس.

أما المادة الثامنة، فقد نصت في تعديلها الأخير على أنه يجوز منح الجنسية السعودية بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية لمن ولد داخل المملكة من أب أجنبي وأم سعودية، إذا توفرت فيه الشروط المحددة.

شروط عامة لمنح الجنسية للأجانب

بالإضافة إلى الحالات المذكورة، يجوز منح الجنسية السعودية للأجنبي الذي تتوفر فيه الشروط التالية:

أن يكون قد بلغ سن الرشد عند تقديم الطلب.

أن يكون سليم العقل والجسم.

أن يكون قد اكتسب صفة الإقامة لمدة لا تقل عن عشر سنوات متتالية.

أن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يكون قد صدر عليه حكم قضائي بالسجن في جريمة أخلاقية لمدة تزيد على ستة أشهر.

أن يكون من أصحاب المهن التي تحتاج إليها البلاد، ويستثنى من هذا الشرط من وُلد في المملكة لأم أجنبية وأب مجهول.

أن يثبت ارتزاقه بطرق مشروعة.

أن يجيد اللغة العربية تحدث وقراءة وكتابة.

يشفع طالب التجنس بطلبه تصريح الإقامة وجواز سفره، أو أي وثيقة تعدها السلطات المختصة قائمة مقام الجواز، وكل وثيقة تتعلق بالجنسية التي ينسلخ منها، وكل ورقة تؤيد ما هو مطالب بإثباته بمقتضى أحكام هذا النظام.

إجراءات التقديم للحصول على الجنسية

للتقديم على الجنسية السعودية، يجب اتباع الخطوات التالية:

تقديم الطلب: يقدم الطلب عبر منصة "أبشر" الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية السعودية، أو من خلال مراجعة إدارة الأحوال المدنية.

إرفاق الوثائق المطلوبة: يشمل ذلك:

صورة من شهادة الميلاد.

صورة من الإقامة.

شهادات تثبت حسن السيرة والسلوك.

أي وثائق أخرى تدعم الطلب.

متابعة الطلب: بعد تقديم الطلب، يتم متابعته عبر المنصة الإلكترونية أو من خلال مراجعة الجهات المختصة.

تعكس هذه التعديلات التزام المملكة بتحديث أنظمتها بما يتوافق مع التطورات الاجتماعية والاقتصادية، وتوفير بيئة قانونية تضمن حقوق الأفراد المقيمين على أراضيها، كما تسهم في تعزيز الانتماء والاندماج الاجتماعي لأبناء المقيمين المولودين داخل المملكة.

تأتي هذه الخطوات في إطار رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة وجذب الكفاءات والمواهب من مختلف أنحاء العالم، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والازدهار للمجتمع السعودي.