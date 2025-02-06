شكرا لقرائتكم خبر عن الاعلان قبل قليل عن وفاة فنان عربي مشهور عن عمر 78 عاماً "تعرف عليه" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - رحل عن عالمنا منذ قليل الفنان صالح العويل، عن عمر يناهز 78 عامًا، وذلك بعد صراع طويل مع المرض، وقد توفي الفنان الكبير داخل أحد المستشفيات، حيث كان يعاني من قصور في القلب وانسداد في الشريان التاجي، مما أدى إلى دخوله الرعاية المركزة في الفترة الأخيرة.

وفاة الفنان صالح العويل

كان الفنان صالح العويل قد تعرض لوعكة صحية جديدة مؤخرًا، مما استدعى نقله إلى المستشفى. وقال هشام صالح العويل، نجل الراحل لوسائل إعلام محلية وقتها: «والدي كان في الرعاية المركزة، وتحت متابعة من الأطباء، وخضع في الأسابيع الماضية للعلاج».



وأضاف نجله أن نقابة المهن التمثيلية كانت تتابع حالته الصحية عن كثب، حيث كان الفنان منير مكرم وياسر جلال على اتصال دائم مع العائلة لتقديم الدعم، لكن الزيارات كانت محدودة بسبب حالته الصحية الحرجة.

مسيرة الفنان صالح العويل

يُعتبر الفنان صالح العويل من أبرز نجوم الدراما المصرية، حيث قدم العديد من الأعمال الفنية التي تركت بصمة في تاريخ الفن المصري. وكان آخر أعماله مشاركته في مسلسل “جودر 2″، المقرر عرضه في رمضان 2025، حيث ظهر في الكواليس بصحبة الفنان ياسر جلال أثناء تنفيذ مشهد تمثيلي.