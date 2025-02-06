شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الكشف عن توجهات أمريكية جديدة بشأن مهمة المبعوث الأمريكي الخاص الى اليمن "شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �شفت مصادر سياسية مطلعة عن توجهات أمريكية وشيكة لوقف مهمة المبعوث الأمريكي الخاص الى اليمن والذي تم تعيينه في 4 فبراير 2021. من قبل الرئيس الأمريكي السابق "جون بايدن" بهدف دفع المسار السياسي للتوصل لتسوية للأزمة اليمنية.

وأكدت المصادر لـ"المشهد اليمني " أن إدارة الرئيس "دونالد ترمب" ستنهي مهمة المبعوث الأمريكي الخاص الى اليمن " تيموثي ليندركينغ "المعين من قبل الإدارة الأمريكية السابقة وانه تم بالفعل الغاء جولة كانت مقررة للأخير في المنطقة بعد احتفالية التنصيب الرئاسي للرئيس " ترمب" .

وأشارت المصادر الى أن "ترمب" أن مهمة " تيموثي ليندركينغ" باءت بالفشل ولم تحقق أي نتائج تذكر على صعيد تسوية الملف اليمني وان التوجه القائم لدى الإدارة الأمريكية الجديدة تهدف الى اضعاف الحوثيين والتعامل معهم باعتبارهم الذراع الأخير لإيران في المنطقة .

واصدر الرئيس الأمريكي السابق قرارا في 4 فبراير 2021م بتعيين الدبلوماسي المتمرس " تيموثي ليندركينغ" مبعوثًا خاصًا للولايات المتحدة إلى اليمن حيث كان يشغل في السابق منصب نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون إيران والعراق والشؤون الإقليمية متعددة الأطراف في مكتب الشرق الأدنى في وزارة الخارجية الأمريكية.

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