القبض على مغتصب طفل المكلا في وقت قياسي

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يزيد بن سلمان - شبوة - الأجهزة الأمنية في المكلا تلقي القبض على متهم باغتصاب طفل خلال 48 ساعة

المكلا – خاص

تمكنت شرطة منطقة روكب في مدينة المكلا محافظة حضرموت، مساء اليوم، من القبض على شخص متهم باغتصاب طفل، وذلك بعد تحريات مكثفة استمرت 48 ساعة من وقوع الجريمة.

وأوضح مدير البحث الجنائي العقيد "هاني بتشكيل" أن عملية الضبط تمت بعد متابعة دقيقة، حيث تم استدراج المتهم والقبض عليه، مؤكداً أن التحقيقات مستمرة، وسيتم تحويل القضية إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.

وأشاد المواطنون بسرعة استجابة الأجهزة الأمنية وتحركاتها الفعالة لضبط الجاني.

ولقيت حادثة اغتصاب الطفل استنكار واسع من قبل المجتمع في المحافظة والوطن عموماً.