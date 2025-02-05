شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان سعودي سار لليمنيين قبيل شهر رمضان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعز- جهينة:

أعلنت دائرة الرعاية الاجتماعية في وزارة الدفاع التابعة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا بدء صرف ما تسمى ب "مكرمة خادم الحرمين الشريفين" للشهداء والمعاقين المثبتين على الدائرة، اعتبارًا من يوم الخميس 6 فبراير 2025، عبر أكثر من 300 صرافة تابعة لشبكة "ثواني كاش" لبنك الشرق، في كافة المحافظات المحررة، بما فيها مأرب وتعز.

وبحسب المركز الاعلامي لمحور تعز فأن المكرمة تشمل الأشهر: أغسطس، سبتمبر، أكتوبر، نوفمبر، وديسمبر 2024، بالمبالغ التالية:

الضباط: 1,704,000 ريال.

الأفراد: 1,136,000 ريال.

وأوضحت الدائرة أن صرف المكرمات للمحالين حديثًا على الرعاية سيتم الإعلان عنه لاحقًا.