شكرا لقرائتكم خبر عن جيهنة يمن ينشر التفاصيل الكاملة لقضية الناشطة سحر الخولاني وسبب الافراج عنها في هذا التوقيت...وهذا ما قالته في أول ظهور لها"شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفرجت مليشيا الحوثي الإرهابية عن الناشطة سحر الخولاني بعد نحو ستة أشهر على اختطافها من منزلها بصنعاء. وقالت الخولاني في منشور على حسابها الشخصي بموقع فيسبوك، إنها ستظهر خلال الساعات القادمة، للحديث عن وضعها ووضع أطفالها المحتجزين معها. وتعرضت للاختطاف منتصف شهر سبتمبر الماضي من وسط العاصمة صنعاء بعد انتقادها فساد المليشيات الحوثية.

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