شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة المالية تتراجع عن وعودها.. والموظفون يستعدون للتصعيد والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - عدن- جهينة:
دعا ملتقى الموظفين النازحين جميع الموظفين النازحين إلى المشاركة في وقفة احتجاجية يوم غد الخميس، الساعة التاسعة صباحًا في حي الشابات بمديرية خورمكسر، في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.
وأوضح الملتقى في بيان أن الوقفة تهدف إلى الضغط على قيادتي وزارتي المالية والخدمة المدنية للإسراع بصرف رواتب الموظفين النازحين المتأخرة منذ يوليو 2024 وحتى يناير 2025، وضمان صرف المرتبات بانتظام دون تأخير أو مماطلة.
وأشار البيان إلى أن الوقفة تأتي بعد إخلال وزارة المالية بوعودها السابقة بصرف ستة أشهر من الرواتب المتأخرة، داعيًا جميع الموظفين إلى الحضور والمشاركة لاستعادة حقوقهم وإنهاء الظلم الواقع عليهم.
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