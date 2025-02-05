شكرا لقرائتكم خبر عن احتجاجات ليلية بسبب انقطاع الكهرباء والمياه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عدن- جهينة:

شهدت مدينة عدن، المعلنة عاصمة مؤقتة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، احتجاجات ليلية غاضبة على تردي الأوضاع وانهيار الخدمات الأساسية، حيث خرجت منظومة الكهرباء عن الخدمة بشكل كامل لأول مرة في تاريخ المدينة.

يأتي ذلك بالتزامن مع انقطاع خدمة المياه نتيجة لانقطاع الكهرباء، ما زاد من معاناة السكان الذين يعيشون تحت وطأة انهيار الخدمات الأساسية منذ سنوات.

وتعد أزمة الكهرباء من أبرز التحديات التي تواجه عدن، حيث تستمر في التفاقم رغم إعلان الحكومة عدن عاصمة مؤقتة للبلاد.