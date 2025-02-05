شكرا لقرائتكم خبر عن احتجاز محامٍ في صنعاء كرهينة لإجبار شركته على دفع الزكاة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - صنعاء جهينة:

أفادت مصادر قانونية في العاصمة صنعاء، الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، أن مباحث الأموال العامة احتجزت يوم الاثنين الماضي، المحامي الدكتور عبده نعمان السريف، الممثل القانوني للشركة اليمنية العمانية للاتصالات "يو"، لإجبار الشركة على دفع مبالغ الزكاة المطلوبة منها.

وفي هذا السياق، أصدرت نقابة المحامين اليمنيين بيانًا أدانت فيه احتجاز السريف، واصفة الإجراء بأنه انتهاك صارخ لحقوق المحامين وعرقلة لمهامهم القانونية.

وأكدت النقابة أن الضابط المسؤول في مباحث الأموال العامة توعّد بعدم السماح للمحامي بمغادرة المكان حتى تدفع الشركة المبالغ المطلوبة، معتبرة أن هذا التصرف يمثل تجاهلًا للحصانة القانونية التي يتمتع بها المحامون أثناء تأدية مهامهم، ومخالفة للدستور والقوانين النافذة.

ودعت النقابة إلى الإفراج الفوري عن المحامي السريف واحترام حقوق المحامين وضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات.