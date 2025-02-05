شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالي توجه دعوة هامة للطلاب اليمنيين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عدن-جهينة:

دعت وزارة التعليم العالي في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، الطلاب المتقدمين لمنح التبادل الثقافي للدراسات العليا في المجر للعام الدراسي 2026/2025، إلى استكمال المرحلة الثانية من عملية التسجيل.

وأكدت الوزارة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على "فيسبوك" أن التسجيل في الرابط الخاص بالوزارة يُعد مرحلة إلزامية لاستكمال إجراءات التقديم على منح برنامج (Stipendium Hungaricum)، داعية المتقدمين لسرعة إتمام الإجراءات قبل الموعد النهائي يوم الأحد الموافق 9 فبراير/شباط 2025.

رابط التسجيل:

https://forms.gle/KTerco9Cbvvo7wAp8