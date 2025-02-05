شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : اعلان بريطاني سار بشأن اليمن بخصوص هذا الامر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - صدر من المملكة المتحدة البريطانية، اعلان سار لجميع اليمنيين ودول المنطقة برمتها، بشأن اليمن وما سيشهده خلال الايام المقبلة، على طريق انهاء الحرب المتواصلة للسنة العاشرة على التوالي، وتداعياتها على الصعيدين المحلي والاقليمي، وآثارها على المستوى الدولي.

جاء هذا في بيان، صادر عن شركة “لويد ليست” البريطانية المتخصصة في مجال الملاحة، أكدت فيه “إن حركة المرور في البحر الأحمر أصبحت مستقرة”. بعد إعلان جماعة الحوثي الانقلابية عن إلتزامها باتفاق ايقاف اطلاق النار في غزة وتبادل الاسرى، وإيقاف هجماتها المساندة لغزة.

وقالت الشركة في بيانها على موقعها الالكتروني: إن بيانات تتبع السفن من شركة لويدز ليست إنتليجنس، تشير إلى إنه “عبرت قناة السويس 200 سفينة*، بما يعادل 14.3 مليون طن ساكن، خلال الأسبوع الماضي، و225 سفينة، بما يعادل 14 مليون طن ساكن، عبر باب المندب”.

موضحة إن “هذه الكميات تتوافق مع المستويات التي شهدتها الأشهر الـ11 الماضية، حيث استقرت حركة المرور إلى حد كبير بعد هجرة أولية من البحر الأحمر”. على خلفية تصاعد هجمات تحالف “حارس الرخاء” الاميركي البريطاني لايقاف هجمات الحوثيين على الكيان وسفنه اسنادا لغزة.

من جانبه، قال رئيس هيئة قناة السويس المصرية، الأدميرال أسامة ربيع، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس التنفيذي لشركة ميرسك فينسنت كليرك للشحن البحري: “يجب أخذ المؤشرات الإيجابية التي تشهدها منطقة البحر الأحمر في الاعتبار عند وضع خطط وجداول الملاحة خلال الفترة المقبلة”.

وعزز اعلان رئيس هيئة قناة السويس المصرية “تحسن الوضع في البحر الأحمر”، تحليل بيانات عبور السفن مضيق باب المندب، وأنه “يظهر أن بعض مالكي السفن والمشغلين قد اطمأنوا بدرجة كافية من تصريحات الحوثيين بأنهم لم يعودوا أهدافًا”. وفق بيان شركة “لويد ليست” البريطانية.

وأفاد بيان شركة شركة “لويد ليست” البريطانية المتخصصة في مجال الملاحة، بأنه “من بين 225 سفينة أبحرت عبر باب المندب الأسبوع الماضي، يبدو أن 16 سفينة عادت إلى نقطة الاختناق بعد أن غيرت مسارها عندما تدهور الوضع الأمني”. مشيرا إلى “عبور 15 سفينة لاول مرة المضيق”.