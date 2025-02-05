شكرا لقرائتكم خبر عن الاعلان عن شروط جديدة لسفر المواطنين اليمنيين إلى السعودية الزيارة والعمرة..."تفاصيل" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في خطوة مفاجئة، أصدرت شركة الخطوط الجوية اليمنية قرارًا يمنع حجز تذاكر السفر باتجاه واحد -ذهاب فقط- لحاملي تأشيرات الزيارة والعمرة، ما أثار جدلًا واسعًا بين المسافرين.

قرار ملزم

ووفقًا لمصادر موثوقة، فإن القرار الجديد يُلزم المسافرين بحجز تذاكر ذهاب وعودة بشكل إجباري، في إطار إجراءات مشددة تهدف إلى ضبط حركة الدخول إلى المملكة، والتأكد من التزام القادمين بالمدة المقررة في تأشيراتهم؛ وذلك في إطار توجيهات السلطات السعودية الجديدة التي تنظم دخول المواطنين اليمنيين إلى أراضيها.

قلق بين اليمنيين

القرار أثار قلقًا بين اليمنيين، خاصةً أولئك الذين اعتادوا على السفر إلى السعودية لأداء مناسك العمرة، أو زيارة أقاربهم دون الحاجة إلى تحديد موعد العودة مسبقًا؛ البعض يرى أن هذا الإجراء قد يزيد من الأعباء المالية عليهم، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها كثير من اليمنيين.

إجراءات تنظيمية

وتأتي هذه التوجيهات ضمن سلسلة من الإجراءات التنظيمية التي تتخذها السعودية لضبط عملية الدخول إلى أراضيها، وسط توقعات بأن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من القرارات التي قد تؤثر على حركة السفر بين البلدين.