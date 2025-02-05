شكرا لقرائتكم خبر عن رهف القحطاني تفاجئ الجميع وتعلنها بكل وضوح : احب هذا النوع من الرجال "فيديو" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكدت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي رهف القحطاني، أنها تحب الرجل القوي والمرأة القوية. وقالت رهف القحطاني، خلال لقاء مصور لها: “أحب الرجل القوي أكره الضعف.. وما أحب المرأة الضعيفة لأني في يوم كنت كذا ويوم قويت أحب الكل يصير قوي”. وكانت رهف القحطاني شاركت مقطع فيديو لها وهي تتغزل بنفسها قائلة:” يا الله شكلي يجنن”، قبل أن تعود مجددًا وتشارك مقطع آخر تعبر فيه عن ألمها بسبب التهام عينيها.

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