شكرا لقرائتكم خبر عن صنعاء.. إطلاق سراح الناشطة سحر الخولاني من السجن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - رجت جماعة الحوثي عن الناشطة سحر الخولاني بعد نحو ستة أشهر على اختطافها من منزلها في العاصمة صنعاء. وظهرت الخولاني في مقطع فيديو بثته على حسابها الشخصي بموقع فيسبوك، إنها غادرت المعتقل مساء أمس الثلاثاء، وأنها بصحة جيدة هي وأطفالها. وقالت إنها "ستظهر خلال الساعات القادمة، للحديث عن وضعها ووضع أطفالها المحتجزين معها". وكانت الخولاني تعرضت للاختطاف منتصف شهر سبتمبر الماضي وسط العاصمة صنعاء بعد انتقادها فساد المليشيات الحوثية.

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