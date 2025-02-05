شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : بشرى سارة ...الجوازات السعودية تعلن رسمياً فتح باب تصحيح أوضاع كل المخالفين لأنظمة الإقامة في السعودية وتحدد الجنسيات المستفيدة من القرار"نص القرار" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت المديرية العامة للجوازات السعودية عن فتح باب تصحيح أوضاع المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل في المملكة، الجنسيات المشمولة في القرار: يشمل القرار جميع الجنسيات العربية والأجنبية المخالفة لأنظمة الإقامة والعمل في المملكة، باستثناء: * الحاصلين على إقامات مميزة. * الموجودين في المملكة بصورة غير نظامية. شروط الاستفادة من القرار: للاستفادة من قرار فتح باب التصحيح، يجب على المخالفين استيفاء الشروط التالية: * مغادرة المملكة خلال مدة المهلة المحددة (90 يومًا). * سداد جميع الرسوم والغرامات المترتبة على المخالفات. * إحضار جواز سفر ساري المفعول. * إحضار بطاقة هوية وطنية أو إقامة سارية المفعول. * إحضار أي مستندات أخرى تُطلبها الجوازات السعودية. إجراءات الاستفادة من القرار: للاستفادة من القرار، يجب على المخالفين اتباع الخطوات التالية: * الحضور إلى أحد مكاتب الجوازات السعودية في جميع أنحاء المملكة. * ملء استمارة طلب تصحيح الأوضاع. * سداد جميع الرسوم والغرامات المترتبة. * تسليم جواز السفر وبطاقة الهوية الوطنية أو الإقامة. * الحصول على موعد لمغادرة المملكة. ملاحظات هامة: * لا يشمل القرار الأشخاص المطلوبين للعدالة أو الممنوعين من الدخول إلى المملكة. * تُعدّ هذه الشروط قابلة للتغيير في أي وقت من قبل الجوازات السعودية. * يُنصح بالتواصل مع مكاتب الجوازات السعودية للحصول على أحدث المعلومات حول متطلبات وخطوات الاستفادة من القرار.

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