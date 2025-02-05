شكرا لقرائتكم خبر عن فضيحة ...صحيفه شهيرة تثير جدلا واسعاً عقب قيامها بنشر صور فتاة تعرضت اللابتزاز"شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �ثارت صحيفة الايام جدلا واسعا عقب قيامها بنشر صور فتاة تعرضت للابتزاز وقامت بقتل زوجها.

وقال الكاتب علي الاحمدي:كارثة أخلاقية وسقوط لصحيفة الأيام !

يبدو أننا في زمن سقوط سياسي وإعلامي ومجتمعي ويبدو أن السقوط وصل للجانب الأخلاقي !

واضاف:

كيف يمكن لصحيفة أن تنشر صور خاصة مستورة وفي الصفحة الأولى !!

واختتم:

حتى صحيفة المستقلة التي كانت تتخصص في الفضائح والقصص كانت تنشر صور وهمية !



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