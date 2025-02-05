شكرا لقرائتكم خبر عن احذفهم من هاتفك الان.. تحذير عاجل من 5 تطبيقات مشهورة بتسرق صورك ورسايل الواتساب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعتبر تطبيقات الهواتف المحمولة جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية، حيث يعتمد عليها ملايين الأشخاص حول العالم لأداء مهام متنوعة، لكن مع ذلك، قد لا يدرك الكثيرون أن استخدام هذه التطبيقات يمكن أن ينطوي على مخاطر جسيمة تتعلق بالخصوصية والأمان.

تحذير عاجل من تطبيقات ضارة

بعض التطبيقات التي تبدو غير ضارة، ولكنه في الحقيقة هي تستخدم في جمع بيانات حساسة أو تعرض جهازك لخطر الاختراق.

وأشار خبراء التكنولوجيا إلى أن المستخدمين يجب أن يكونوا حذرين من التطبيقات التي تطلب أذونات غير مبررة أو تفوق الحاجة الفعلية لها، ومن بين هذه الأذونات الوصول إلى الكاميرا والمكيروفون وكذلك الوصول إلى جهات الاتصال وهذا بجانب الوصول إلى الموقع الجغرافي.

وفقًا لتقارير أمنية، فإن بعض التطبيقات التي تقدم ميزات مجانية مثل فلاتر الصور أو أدوات تحرير الصور قد تستخدم بياناتك الشخصية وكلمات المرور، مما يعرض حساباتك البنكية وبياناتك الحساسة للخطر، ومن بين التطبيقات التي يجب الحذر منها:

نصائح لحماية خصوصيتك وأمان جهازك

وحتى إذا لم تكن هذه الأذونات ضرورية لعمل التطبيق الأساسي، فإنها تمنح التطبيق حق الوصول إلى معلومات شخصية للغاية دون علم المستخدم.

وهناك بعض النصائح التي يجب على الشخص القيام بها

عدم الموافقة على أذونات إضافية إلا إذا كانت ضرورية تمامًا للتطبيق.

التأكد من مصدر التطبيق قبل تثبيته، ويفضل تنزيل التطبيقات من متاجر تطبيقات موثوقة مثل جوجل بلاي أو آب ستور.

مراجعة الأذونات التي يطلبها التطبيق قبل تثبيته.

تحديث التطبيقات بانتظام لضمان الحصول على آخر إصدار آمن.

