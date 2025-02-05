شكرا لقرائتكم خبر عن وظائف وفرص عمل في الإمارات.. اليوم آخر فرصة للتقديم برواتب تصل لـ اربعة الف درهم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تغلق وزارة العمل باب التقديم لفرص عمل ووظائف الإمارات خلال الساعات القليلة المقبلة.

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ويرصد "جهينة نيوز"، خلال السطور التالية، تفاصيل وظائف وفرص عمل الإمارات، كما يلي:

تتمثل الوظائف المتاحة في وظائف الإمارات في التخصصات التالية:

* 25 خباز حلواني.

* 20 شيف جزارة.

* 20 شيف أجبان.

* 20 شيف أسماك.

وتتراوح الرواتب المقررة لهذه الوظائف ما بين 3000 و3900 درهم إماراتي "ما يعادل 53 ألف جنيه".

كيفية التقديم في فرص عمل الإمارات

يمكن للشباب الراغبين في التقديم لفرص عمل الإمارات التقديم من خلال الرابط الإلكتروني التالي.. اضغط هنا



يجب على المتقدمين استيفاء بعض الشروط الأساسية للتقديم في وظائف الإمارات، وهي:

* أن يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل لا يقل عن المؤهل المتوسط.

* عمر المتقدم 18 عامًا فما فوق.

* يمتلك المتقدم خبرة عملية لا تقل عن سنتين في مجال الوظيفة المطلوبة.

يحصل العاملون المقبولون في فرص عمل الإمارات على عدد من المزايا، مثل:

* توفير تأمين صحي.

* تأمين على الحياة.

* تذاكر سفر كل عامين.