شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة المالية تنفي مزاعم حول مرتبات الموظفين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ت وزارة المالية في العاصمة المؤقتة عدن صحة الأنباء التي تم تداولها في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود إعلان صادر عن الوزارة حول مرتبات الموظفين النازحين. وأوضح مصدر مسؤول في وزارة المالية، في تصريح صحفي لوسائل الإعلام، أن جميع التصريحات والأخبار الرسمية التي تعبر عن الوزارة يتم نشرها فقط عبر وسائل الإعلام الرسمية التابعة لوزارة المالية. ودعا المصدر كافة وسائل الإعلام إلى ضرورة تحري الدقة والمصداقية في نقل الأخبار، والاستناد إلى المصادر الرسمية فقط، محذرًا من التعامل مع أي معلومات أو مزاعم لم تصدر عن الوزارة، والتي لا تمثل الحقيقة

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