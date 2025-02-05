شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد ...صورة مفزعة لشاب يمني مفصول رأسه عن جسده والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عثور بعض المواطنين على مواطن مذبوح ومفصول رأسه عن جسده في منطقة السحول بمحافظة إب

واكدت مصادر في وقت سابق عن قيام عصابة بخطف بائع قات يدعى جمال جميل حمود عبدة الكامل من منطقه ايفوع زلمان شرعب السلام وقتله بطريقه وحشية في منطقه السحول محافظه إب

واوضحت المصادر انه وبعد خطف الشرعبي تم تعذيبه وقتله وصب مادة الاسيت على جسده لاخفاء ملامحه ورميه في احد جبال السحول

هذا ونشر أبناء شرعب السلام على مواقع التواصل صورة للمواطن جمال جميل والذي قتل بطريقة وحشية على يد عصابة مجهولة