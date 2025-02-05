شكرا لقرائتكم خبر عن يمنية تكسر المستحيل وتقتحم عالمًا جديدًا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جهينة - متابعات:

سجلت الشابة اليمنية نجيبة محمد ناصر إنجازًا غير مسبوق كأول امرأة يمنية تدرس الملاحة البحرية، حيث التحقت بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بمدينة الإسكندرية في مصر.

رغم التحديات الثقافية والمجتمعية، أصرّت نجيبة على شق طريقها في هذا المجال الذي ظل حكرًا على الرجال، مؤكدة أن حلمها يتمثل في تمهيد الطريق أمام النساء اليمنيات لدخول تخصصات تقنية وعلمية جديدة.

وتُعد تجربة نجيبة خطوة نوعية نحو تمكين المرأة اليمنية وفتح آفاق جديدة لمشاركتها في قطاع النقل البحري، الذي يشهد تحولات عالمية متسارعة.