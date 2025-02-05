شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة جديدة تواجه سكان عدن بعد يوم من انقطاع الكهرباء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عدن- جهينة يمن:

أعلنت مؤسسة المياه في عدن، اليوم الأربعاء، عن توقف كامل لإمدادات المياه في المدينة، ابتداءً من الساعة الثانية ظهرًا، نتيجة خروج منظومة كهرباء عدن عن الخدمة بشكل كامل.

وأوضحت المؤسسة أن تعطل منظومة الكهرباء أدى إلى توقف محطات ضخ المياه، مما تسبب في انقطاع الإمدادات عن جميع أحياء المدينة.

يأتي هذا الانقطاع ليضيف معاناة جديدة لسكان المدينة، الذين يواجهون أزمات متكررة في الخدمات الأساسية.