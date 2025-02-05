شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد..المواطن الشرعبي الذي وجد مذبوح ومفصول رأسه عن جسده ..صورة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - م خبر عثور بعض المواطنين على مواطن مذبوح ومفصول رأسه عن جسده في منطقة السحول بمحافظة إب واكدت مصادر في وقت سابق عن قيام عصابة بخطف بائع قات يدعى جمال جميل حمود عبدة الكامل من منطقه ايفوع زلمان شرعب السلام وقتله بطريقه وحشية في منطقه السحول محافظه إب واوضحت المصادر انه وبعد خطف الشرعبي تم تعذيبه وقتله وصب مادة الاسيت على جسده لاخفاء ملامحه ورميه في احد جبال السحول هذا ونشر أبناء شرعب السلام على مواقع التواصل صورة للمواطن جمال جميل والذي قتل بطريقة وحشية على يد عصابة مجهولة

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد..المواطن الشرعبي الذي وجد مذبوح ومفصول رأسه عن جسده ..صورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.