شكرا لقرائتكم خبر عن سوريا تعاود استيراد هذة الفاكهة اليمنية بعد حظر طويل.. تعرف عليها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ريا تعاود استيراد هذة الفاكهة اليمنية بعد حظر طويل.. تعرف عليها أفادت صحيفة الحرية (تشرين سابقاً) في دمشق، أن سوريا تستورد الموز حالياً من عدة دول، من بينها اليمن، بالإضافة إلى لبنان والهند والإكوادور والفلبين وكوستاريكا ومصر. ويأتي هذا الاستيراد بعد فترة طويلة من منع استيراد الخضروات والفواكه خلال فترة حكم الرئيس بشار الأسد، مما يثير تساؤلات حول التغيرات التي طرأت على السياسات الاقتصادية والتجارية في سوريا. خبر جديد ويعد هذا الخبر ذا أهمية كبيرة، حيث يسلط الضوء على التحديات التي تواجه قطاع الزراعة في سوريا، والتغيرات التي يشهدها السوق السوري في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة

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