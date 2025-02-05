شاهد فيديو صادم لشاب يختطف طفل ويغتصبه في محافظه يمنيه حيث

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عدن - ياسمين التهامي - a href=" "> تعرض طفل يدعى يونس عمرو محمد الجعماني، من أبناء تهامة مديرية بيت الفقية نازح مع أسرته في المكلا لجريمة مروعة حيث قام ذئب بشري بإختطاف الطفل بتأريخ 2024/11/13م وقام الشاب باختطاف الطفل من الحارة أثناء عودته من المدرسة الساعة 11 صباحا، وأهله يبحثون عنه بكل مكان وبعد العصر دخل الطفل للبيت في وضع مأساوي وحالته الصحية متدهورة وينزف دم من الشرج، أنصدم أهله وقام. والده بإسعافه للمستشفى وإجراء الفحوصات الأولية تبين بأن الطفل تعرض للإlغتصاب وتمزق عصب الشرج. توجه مباشرة إلى قسم أمن روكب، وقدم البلاغ وللأسف الشديد بحسب إفادة والد الطفل بأن مركز الشرطة وأمن التحريات لم يعطوا القضية أي إهتمام حيث أنهم لم يطلبوا تصوير كاميرات المراقبة وهمشوا القضية منذ ذلك اليوم إلى يومنا هذا ووالد الطفل يراجع قسم الشرطة ولم يعطوه أي نتائج أو معلومات عن الجاني. وبعد مرور وقت طويل عن القضية حاول والد الطفل إستخراج الصور من بعض كاميرات المراقبة في المحلات إلا أنهم قالوا له للأسف قد مضى الوقت المحدد لها وتنحذف بيانات الكاميرات بعد مرور وقت طويل لماذا لم يطلبها الأمن منذ اليوم الأول للجريمة لقد تأخرتوا كثير. وحصل والد الطفل على بعض لقطات من بعض الكاميرات للمجرم وهو يسحب الطفل

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