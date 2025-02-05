شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه هام من ظاهرة خطيرة تستهدف النساء في عدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �ادر محلية من سلوك عصابة خطيرة تمارس عمليات النشل بحق النساء في عدد من باصات وحافلات الاجرة . ويبدأ الامر بحافلة صغيرة يستقلها ٣ اشخاص سائق وشخص الى جواره وشخص يجلس في الكرسي الخلفي. وبعد صعود الضحية الى الباص تبدأ حركة اغلاق الباب الخاص بالباص حيث يقوم السائق بالدوس على الفرامل بقوة وهنا يغلق الباب بقوة وعند محاولة نزول الضحية يقوم الشخص الذي في الخلف بمنع الباب من الانفتاح وهنا تحاول الضحية بمساعدته ومساعدة الشخص الذي في الامام بادعاء محاولة فتح الباب حيث تتم هنا عملية سرقة حقيبة المراة الضحية . وقالت عدد من النساء في بلاغات لصحيفة عدن الغد انهن وقعن ضحية هذه العصابة مطالبات بضرورة تحرك امني اكبر لضبط هذه العصابة .

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