بظروف وملابسات غامضة...مغترب يمني امريكي يلقي حتفه "تفاصيل"

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عدن - ياسمين التهامي - �صيب مغترب يمني - أمريكي برصاص في الراس بظروف وملابسات غامضة .

وقالت مصادر إعلامية ان المغترب يمني اطلق النار على نفسه في مدينة هامترامك ولاية ميشيغان الأمريكية حسب الأنباء الأولية .

وأضافت المصادر ان الشرطة مازالت تحقق في ملابسات الحادث وسط انباء أن الشاب كان يلعب بالسلاح فأطلق النار على نفسة عدة طلقات على إثرها تم نقله فورا إلى المستشفى .

من جهته قال قائد شرطة هامترامك الكابتن اليمني جميل الطاهري أن التحقيقات الأولية تؤكد ان السبب هو العبث واللعب بالسلاح حيث أدت إلى إصابة الشاب اليمني على الرأس وحذر الجميع من اللعب بالسلاح أو إعطاء الشباب السلاح والسماح لهم بحمله .

واصيب الشاب اليمني إصابة بالغه في الرأس اثناء تواجده على سيارته بمدينة هامترامك ولاية ميشيغان الأمريكية .

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