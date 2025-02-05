شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : البنك المركزي في صنعاء يصدر تعميم هام "النص" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدر البنك المركزي اليمني في صنعاء، اليوم، تعميمًا جديدًا حدد فيه الحد الأعلى لأسعار بيع العملات الأجنبية المعتمدة لدى وحدة التعاملات بالنقد الأجنبي.

ووفقًا للتعميم، جاءت الأسعار على النحو التالي:

الريال السعودي مقابل الريال اليمني: 140 ريالًا يمنيًا

الدولار الأمريكي مقابل الريال اليمني: 530.50 ريالًا يمنيًا

الدولار الأمريكي مقابل الريال السعودي: 3.79 ريالًا سعوديًا للدولار

وأكد البنك المركزي أنه سيتم الإعلان عن أي تغييرات في الأسعار فور اعتمادها من قبل وحدة التعاملات بالنقد الأجنبي.

ودعا المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات عبر الرقم المجاني (8006800) أو عبر الاتصال بالرقم (01274327).