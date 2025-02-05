شكرا لقرائتكم خبر عن لن تصدق ماهي المهمة التي أوكلت إليهم... جهينة يمن يكشف التفاصيل الكاملة لعملية القبض على خلية حوثية في محافظة حضرموت والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، اليوم الثلاثاء، أن أجهزة الأمن في محافظة حضرموت (شرق البلاد)، ضبطت خلية على علاقة بجماعة الحوثي المصنفة ضمن قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية.

وذكر مركز الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية اليمنية في بيان أن حملة أمنية مشتركة من أمن وادي وصحراء حضرموت واللواء 23 ميكا، ألقت القبض على خلية مكونة من 13 شخصًا، كانت تعمل لصالح الحوثيين.

وأوضح البيان أن عملية ضبط عناصر الخلية (وهم من أبناء حضرموت) تمت أثناء وقوفهم بأحد المطاعم في مديرية العبر، مشيرًا أن عملية القبض على الخلية جاءت بعد عملية رصد وجمع معلومات وتحريات واسعة.

وأفاد البيان أن الخلية يتزعمها أحد أبناء مديرية القطن، حيث قام باستقطاب عناصر الخلية لنقلهم إلى صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي بهدف التجنيد والتدريب وتوزيعهم بعد عودتهم في محافظة حضرموت النفطية كخلايا نائمة.

وأشار البيان إلى أن وزير الداخلية أشاد خلال اتصال بمدير عام شرطة وادي وصحراء حضرموت، بالجهود الأمنية التي بذلتها قوات الأمن في القبض على الخلية "التي كانت تسعى إلى زعزعة الأمن والاستقرار في وادي حضرموت".