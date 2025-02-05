في خطوة مفاجئة ...الرئيس العليمي يضع هذه الشروط لإقالة محافظ حضرموت وتعيين خلفا له "شاهد"

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عدن - ياسمين التهامي - �شف مصدر رئاسي رفيع عن استمرار الخلافات بين رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي حول إقالة محافظ حضرموت مبخوت بن ماضي واحالته للتحقيق على اثر ماكشفه مؤخرا عضو المجلس اللواء فرج البحسني من أنبوب نفط غيرقانوني ومصفاة تكرار بدائية عشوائية لتهريب وتكرير النفط الخام بطريقة مخالفة للقوانين والمواصفات الفنية والهندسية والصناعية والبيئة المعتمدة.

وأكد المصدر لمراقبون برس، أن أغلبية أعضاء المجلس يدعمون رأي اللواء البحسني بتعيين محافظ جديد لحضرموت من بين ثلاثة يرشحهم حلف قبائل حضرموت لضمان بداية انفراج الأزمة التي يشكلها الحلف حول إيقاف خروج قاطرات الوقود من حضرموت إلى عدن وغيرها.

وأوضح المصدر أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي د. رشاد العليمي يرفض قرار إزاحة بن ماضي حتى الآن ويشترط تارة انتهاء التحقيقات النيابية حول أنبوب النفط ومصفاة التكرير البدائية التي كشفهما عضو المجلس بالصور والفيديو من موقعيهما بساحل حضرموت، وتارة أخرى يتمسك بشرط أن يكون البديل له من حزب المؤتمر الشعبي العام، باعتبار حضرموت من حصته وحزب المؤتمر في تقاسم المحافظات.

ووفق المصدر فإن مجلس القيادة يستعد لعقد جلسة حاسمة،خلال اليومين المقبلين، في الرياض، للفصل في عدة قرارات تمثل أهم مطالب الحضارم التي نقلها ممثلهم الرئاسي اللواء البحسني عن قيادة الحلف وغيرهم من الوجهات والقوى السياسية والمدنية الحضرمية وفي مقدمتها إقالة بن ماضي و١٦ مسؤول تنفيذي وأمني وعسكري حضرمي واحالتهم للتحقيق في جملة من تهم الفساد والافساد بحضرموت.



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