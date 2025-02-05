شكرا لقرائتكم خبر عن تطورات خطيرة ...المخابرات الامريكية تكشف عن الطريقة التي سيتم التعامل بها مع الهجمات الحوثية في البحر الاحمر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اصدر مستشار الأمن القومي الأمريكي تصريحا بشأن هجمات جماعة الحوثي ضد النقل البحري

وأكد مستشار الأمن القومي بالقول:علينا التعامل مع مسألة "الحوثيون" الذين يهاجمون النقل البحري.

موضحاً ان الرد على هجمات "الحوثيون" لا ينبغي أن يكون أمريكيًا فقط مطالباً الحلفاء الأوروبيين بزيادة جهودهم في مواجهة هذه الهجمات



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