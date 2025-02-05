شكرا لقرائتكم خبر عن أنباء عن استقالة رشاد العليمي من مجلس القيادة الرئاسي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جهينة- متابعات:

تداولت مصادر مطلعة أنباءً عن تقديم رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي، استقالته بعد مشادات حادة داخل المجلس حول قضية إبعاد المحافظ مبخوت بن ماضي من منصبه في حضرموت، وذلك وسط أجواء متوترة يشهدها المشهد السياسي في المحافظة.

وتأتي هذه التطورات في خضم الحراك السياسي المتصاعد بحضرموت، والذي شهد مؤخراً تصاعد الشكاوى المقدمة إلى التحالف بشأن أداء السلطة المحلية في المحافظة.

وبحسب المصادر، فإن الخلافات داخل مجلس القيادة الرئاسي لم تقتصر على قضية حضرموت، بل امتدت إلى ملفات أخرى شائكة، من بينها قضايا الفساد، الانهيار الاقتصادي، وإدارة الأزمات، ما أسهم في تعميق الفجوة بين أعضاء المجلس.

ولم يصدر حتى الآن أي تأكيد رسمي حول هذه الأنباء، في حين يترقب الشارع اليمني التطورات القادمة وسط أجواء سياسية مشحونة وتحديات كبيرة تواجه مجلس القيادة الرئاسي في إدارة شؤون البلاد.