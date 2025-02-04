شكرا لقرائتكم خبر عن معارك دامية في اب وسقوط قتلى وجرحى والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - اب- جهينة:
قُتل اثنان من المواطنين، أحدهما طفل، وأُصيب 10 آخرون، جراء اشتباكات عنيفة اندلعت داخل سوق قات في مديرية يريم بمحافظة إب، وسط البلاد.
وأفادت مصادر محلية بأن المواجهات نشبت بين أفراد من قبيلتي بني حمدي ولطف ساري، وتطورت إلى تبادل إطلاق النار، ما تسبب بسقوط الضحايا وإثارة حالة من الذعر بين مرتادي السوق.
وأشارت المصادر إلى أن الأوضاع لا تزال متوترة في المنطقة، وسط مخاوف من تجدد الاشتباكات.
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