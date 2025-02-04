شكرا لقرائتكم خبر عن ثاني حاله وفاة خلال ايام: لماذا يغلق مركز القلب في تعز أبوابه أمام الفقراء؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعز- جهينة:

توفي المواطن سمير ناجي قائد المخلافي، الثلاثاء، نتيجة رفض مركز القلب في مستشفى الجمهوري بتعز استقبال حالته، مما أدى إلى تفاقم وضعه الصحي وتوقف قلبه بشكل مفاجئ.

وأوضحت مصادر طبية أن المريض كان يعاني من جلطة قلبية حادة (STEMI) وأُجري له تخطيط قلب في مستشفى الجمهوري فور وصوله، قبل أن يتم تحويله إلى مركز القلب كونه متخصصاً في مثل هذه الحالات. إلا أن المركز رفض استقباله وأعاده إلى المستشفى، حيث تفاقمت حالته الصحية حتى فارق الحياة.

وأشارت مصادر في مستشفى الجمهوري إلى أن هذه الحادثة تعكس إهمالاً واضحاً من مركز القلب، الذي كان جزءاً من مساحة ومباني المستشفى الجمهوري العام وتم اقتطاعه كمركز لصالح القطاع الخاص، ولا تستكيع الحالات الفقرة دخوله بسبب الاسعار الجنونية لخدماته الطبية وفق مصادر محلية.

وأثارت الحادثة استياء واسعاً، وسط مطالبات بفتح تحقيق عاجل في الواقعة لمحاسبة المسؤولين عن التقصير وضمان تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمواطنين خصوصا وانها ليست الحالة الاولى بل سبقها حالات وفاة سابقة كان اخرها قبل ايام.