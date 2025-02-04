شكرا لقرائتكم خبر عن هذا ما سيحدث في هذه المحافظة بعد منتصف الليل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عدن: جهينة:

أصدرت المؤسسة العامة لكهرباء عدن بيانًا أعلنت فيه عن انقطاع كلي لمنظومة الكهرباء في مدينة عدن ابتداءً من منتصف الليل، نتيجة نفاد آخر كمية من الوقود اللازمة لتشغيل محطة الرئيس، المصدر الرئيسي للطاقة في المدينة.

وأشار البيان إلى أن غياب مراكز أحمال رئيسية، مثل محطة الرئيس ومحطة المنصورة، يحول دون الاستفادة من توليد المحطة الشمسية، ما يعني توقفًا شاملًا للشبكة الكهربائية وتأثيرًا كارثيًا على القطاعات الحيوية.

وحذرت المؤسسة من تعطّل المستشفيات، المرافق الصحية، وحقول المياه، فضلًا عن شلل الأنشطة التجارية، مما سيضاعف معاناة السكان الذين يواجهون ظروفًا معيشية صعبة.

وأكدت المؤسسة أنها بذلت كل جهودها لضمان استمرار الخدمة رغم شح الوقود والمناشدات المتكررة للجهات المعنية، لكنها تواجه الآن أزمة غير مسبوقة في تاريخ كهرباء عدن، التي كانت يومًا نموذجًا رائدًا في هذا المجال.

ودعت المؤسسة الجهات المعنية لتحمل مسؤولياتها وتأمين الوقود بشكل عاجل لتفادي تفاقم الأزمة وإعادة التيار الكهربائي للمواطنين بأسرع وقت ممكن.